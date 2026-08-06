Зеленский и Стере обсудили защиту от российских ударов и программу FREYJA
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере меры защиты Украины от российских ударов.
Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Благодарен Норвегии за готовность помочь как с поставками средств ПВО, так и с работой с партнерами, обладающими соответствующими антибаллистическими возможностями. Стараемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны каждый день", — отметил президент.
Программа FREYJA
Кроме того, Зеленский проинформировал Стере о реализации программы FREYJA и графике следующих шагов.
"Норвежские представители вовлечены в работу, и мы ценим их вклад. Мы также скоординировали наши действия на август. Рассчитываем достичь важных двусторонних договоренностей в рамках стратегического партнерства между нашими странами. Спасибо, Норвегия! Спасибо, Йонас!", — добавил президент.
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