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Новости Помощь Украине от Норвегии антибаллистическая система ПВО
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Зеленский и Стере обсудили защиту от российских ударов и программу FREYJA

Зеленский поговорил со Стере

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере меры защиты Украины от российских ударов.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Благодарен Норвегии за готовность помочь как с поставками средств ПВО, так и с работой с партнерами, обладающими соответствующими антибаллистическими возможностями. Стараемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны каждый день", — отметил президент.

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Программа FREYJA

Кроме того, Зеленский проинформировал Стере о реализации программы FREYJA и графике следующих шагов.

"Норвежские представители вовлечены в работу, и мы ценим их вклад. Мы также скоординировали наши действия на август. Рассчитываем достичь важных двусторонних договоренностей в рамках стратегического партнерства между нашими странами. Спасибо, Норвегия! Спасибо, Йонас!", — добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25461) Норвегия (847) Стёре Йонас Гар (48)
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