Зеленский и Стере обсудили защиту от российских ударов и программу FREYJA

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере меры защиты Украины от российских ударов.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Благодарен Норвегии за готовность помочь как с поставками средств ПВО, так и с работой с партнерами, обладающими соответствующими антибаллистическими возможностями. Стараемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны каждый день", — отметил президент.

Смотрите также: Украина и Европа впервые будут совместно создавать антибаллистический щит, — Зеленский. ВИДЕО

Программа FREYJA

Кроме того, Зеленский проинформировал Стере о реализации программы FREYJA и графике следующих шагов.

"Норвежские представители вовлечены в работу, и мы ценим их вклад. Мы также скоординировали наши действия на август. Рассчитываем достичь важных двусторонних договоренностей в рамках стратегического партнерства между нашими странами. Спасибо, Норвегия! Спасибо, Йонас!", — добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия выделила более 260 млн евро на ракеты для ПВО Украины