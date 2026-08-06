Зеленський і Стере обговорили захист від російських ударів та програму FREYJA

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере український захист від російських ударів.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Вдячний Норвегії за готовність допомогти і з постачанням засобів ППО, і роботою з партнерами, які мають відповідні антибалістичні спроможності. Намагаємося максимально прискорити всі процеси: можливості для захисту наших людей потрібні щодня", - зазначив президент.

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Програма FREYJA

Також Зеленський поінформував Стере про реалізацію програми FREYJA та графік наступних кроків.

"Норвезькі представники залучені до роботи, і ми цінуємо їхній внесок. Скоординували й нашу активність на серпень. Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами. Дякую, Норвегіє! Дякую, Йонасе!"- додав президент.

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