Зеленський і Стере обговорили захист від російських ударів та програму FREYJA
Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере український захист від російських ударів.
Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Вдячний Норвегії за готовність допомогти і з постачанням засобів ППО, і роботою з партнерами, які мають відповідні антибалістичні спроможності. Намагаємося максимально прискорити всі процеси: можливості для захисту наших людей потрібні щодня", - зазначив президент.
Програма FREYJA
Також Зеленський поінформував Стере про реалізацію програми FREYJA та графік наступних кроків.
"Норвезькі представники залучені до роботи, і ми цінуємо їхній внесок. Скоординували й нашу активність на серпень. Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами. Дякую, Норвегіє! Дякую, Йонасе!"- додав президент.
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