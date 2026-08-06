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В Москве похоронили генерал-майора Плохотнюка, который, вероятно, погиб во время взрыва в ресторане Balzi Rossi, - росСМИ

В Москве похоронили генерал-майора Плохотнюка, скончавшегося в день взрыва в Balzi Rossi

В Москве похоронили генерал-майора Валерия Плохотнюка, который, по данным российских источников, скончался 1 августа — в день взрыва в ресторане Balzi Rossi.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона" со ссылкой на Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" и данные государственных реестров РФ.

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По информации "ВЧК-ОГПУ", Плохотнюк погиб во время взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы 1 августа. "Медиазона" отмечает, что проверила государственные реестры РФ и подтвердила лишь факт смерти генерал-майора именно в этот день. Официального подтверждения причин его гибели пока нет.

Похороны Валерия Плохотнюка состоялись 5 августа на Троекуровском кладбище в Москве.

По данным российских источников, звание генерал-майора Плохотнюк получил в 2021 году. Тогда он занимал должность начальника штаба 49-й общевойсковой армии РФ. Ранее, в 2011 году, его назначали начальником оперативной группы российских войск в непризнанном Приднестровье.

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что российские СМИ также сообщили о гибели во время взрыва в ресторане Balzi Rossi Данила Передрия — зятя командующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайки. Именно день рождения Чайки, по данным российских СМИ, мог отмечаться в ресторане в момент взрыва.

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Автор: 

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Топ комментарии
+22

Чё не смеётесь ?
Не смешно , не поняли !?
-- ЭТО ДВИЖУХА 👆 .
.
❗❗❗
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06.08.2026 17:55 Ответить
+20
покоління манкуртів, що втратили пам'ять рабів
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06.08.2026 18:09 Ответить
+17
Жило грішно, і здохло смішно!!
****** теж ротації робить??
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06.08.2026 18:13 Ответить

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