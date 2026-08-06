У Москві поховали генерал-майора Плохотнюка, який, ймовірно, загинув під час вибуху в ресторані Balzi Rossi, - росЗМІ

У Москві поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка, який, за даними російських джерел, помер 1 серпня – у день вибуху в ресторані Balzi Rossi.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона" з посиланням на телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" та дані державних реєстрів РФ.

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За інформацією "ВЧК-ОГПУ", Плохотнюк загинув під час вибуху в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви 1 серпня. "Медіазона" зазначає, що перевірила державні реєстри РФ і підтвердила лише факт смерті генерал-майора саме цього дня. Офіційного підтвердження причин його загибелі наразі немає.

Похорон Валерія Плохотнюка відбувся 5 серпня на Троєкуровському кладовищі в Москві.

За даними російських джерел, звання генерал-майора Плохотнюк отримав у 2021 році. Тоді він обіймав посаду начальника штабу 49-ї загальновійськової армії РФ. Раніше, у 2011 році, його призначали начальником оперативної групи російських військ у невизнаному Придністров'ї.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що російські медіа також повідомили про загибель під час вибуху в ресторані Balzi Rossi Данила Передрія – зятя командувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Саме день народження Чайка, за даними російських ЗМІ, міг відзначатися у ресторані в момент вибуху.

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