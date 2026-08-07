Генсек ООН Гутерриш осудил массированные удары РФ по Украине и призвал к немедленной деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил недавние масштабные ракетные и беспилотные атаки России по Киеву и другим украинским городам, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ООН.

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В нем отмечается, что генеральный секретарь ООН решительно осуждает масштабные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Он подчеркнул, что удары по мирным жителям и гражданским объектам являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены.

В ООН также выразили обеспокоенность атаками на территории РФ

Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен дальнейшей эскалацией войны, в частности на территории Российской Федерации.

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В заявлении также осуждаются недавние атаки украинских беспилотников на несколько российских регионов, которые, по сообщениям, привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. При этом источник этой информации в документе не уточняется.

Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации

По словам Гутерриша, последние атаки свидетельствуют об опасной тенденции к эскалации боевых действий.

"Эти серии атак произошли на фоне тревожной тенденции к эскалации ударов по населенным пунктам, что, как сообщается, привело к рекордному увеличению числа жертв среди гражданского населения и масштабному разрушению жилой и гражданской инфраструктуры в Украине, а также все в большей степени в Российской Федерации. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Он призвал стороны к срочной деэскалации конфликта.

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