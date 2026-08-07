Генсек ООН Гутерріш засудив масовані удари РФ по Україні та закликав до негайної деескалації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив нещодавні масштабні ракетні та безпілотні атаки Росії по Києву й інших українських містах, унаслідок яких загинули та були поранені десятки мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку оприлюднила пресслужба ООН.

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У ній зазначається, що генеральний секретар ООН рішуче засуджує масштабні атаки Росії, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Він наголосив, що удари по мирних жителях і цивільних об'єктах є порушенням міжнародного гуманітарного права та мають бути негайно припинені.

В ООН також висловили занепокоєння атаками на території РФ

Гутерріш заявив, що глибоко стурбований подальшою ескалацією війни, зокрема на території Російської Федерації.

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У заяві також засуджуються нещодавні атаки українських безпілотників на кілька російських регіонів, які, за повідомленнями, призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури. Водночас джерело цієї інформації в документі не уточнюється.

Генсек ООН закликав до негайної деескалації

За словами Гутерріша, останні атаки свідчать про небезпечну тенденцію до ескалації бойових дій.

"Ці серії атак сталися на тлі тривожної схеми ескалації ударів по населених пунктах, що, як повідомляється, призвело до рекордного збільшення кількості жертв серед цивільного населення і масштабного руйнування житлової й цивільної інфраструктури в Україні, а також дедалі більше в Російській Федерації. Атаки на цивільне населення і цивільну інфраструктуру є явним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені", – наголосив генеральний секретар ООН.

Він закликав сторони до термінової деескалації конфлікту.

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