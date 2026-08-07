ЕС ввел новые санкции против России после массированных атак на Украину

7 августа Европейский Союз утвердил новые санкции против России в ответ на недавние массированные ракетные и дронные удары по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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"Каждое новое нападение на Украину — это еще одна причина для Европы ужесточать меры против России", — говорится в сообщении

В санкционный список включили пять человек

По словам Каллас, новые ограничения касаются пяти человек, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

"Поскольку российская армия застряла на поле боя, Москва еще больше усиливает кампанию террора против мирного населения. ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию до тех пор, пока Москва не прекратит войну", — заявила глава европейской дипломатии.

Что этому предшествовало?

Лондон ввел новый пакет санкций против РФ. Ограничения касаются банковского сектора, оборонных и энергетических компаний, а также танкеров, перевозящих российскую нефть и СПГ.

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