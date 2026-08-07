ЄС запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак на Україну

Європейський Союз 7 серпня затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на нещодавні масовані ракетні та дронові удари по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Кожен новий напад на Україну – це ще одна причина для Європи затягувати гайки проти Росії", - йдеться в дописі

До санкційного списку внесли п'ятьох осіб

За словами Каллас, нові обмеження стосуються п'яти осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

"Оскільки російська армія застрягла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти мирного населення. ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну", – заявила глава європейської дипломатії.

Що передувало?

Лондон запровадив новий пакет санкцій проти РФ. Обмеження стосуються банківського сектору, оборонних і енергетичних компаній, а також танкерів, що перевозять російську нафту та СПГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС зняв санкційну заборону на імпорт російського соболиного хутра, - Euractiv