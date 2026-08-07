Арьев о главе Минцифры Ферчук: "Встретилась со всеми, но не изъявила желания общаться с комитетом. Ждем на заседании 20 августа"

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации пригласил министра цифровой трансформации Оксану Ферчук на свое заседание, которое должно состояться 20 августа.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность", член комитета Владимир Арьев.

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"Согласно регламенту, кандидат в министры перед назначением встречается с профильным комитетом. Это не обязательная, но рекомендуемая процедура. Она встретилась со всеми, но даже не проявила ни малейшего желания встретиться с комитетом Верховной Рады, который является профильным для деятельности министерства. Почему? Нам самим интересно. Поэтому мы политически вызвали, а формально пригласили ее на заседание нашего комитета 20 августа с просьбой представить программу развития министерства. Мы понимали, что делает Федоров и его команда на этой должности. Поскольку этот человек — из другой команды, к ней будет много вопросов. В частности, как они будут дальше развивать "Дію"? Не планируют ли использовать или попытаться подстроить её под проведение выборов? Ведь Федоров, насколько я знаю, был против того, чтобы проводить в "Дії" голосования, которые будут влиять на формирование органов государственной или местной власти. А как дальше будем продвигаться с работой над законопроектом об искусственном интеллекте, который мы начали? То есть очень много рабочих вопросов", – отметил он.

"На самом деле это полное пренебрежение к парламенту. Но если вы не уважаете парламент, то он будет более строгим и внимательным к вам. У нас был абсолютно нормальный диалог с предыдущей командой Минцифры. Мы сотрудничали с министерством на этапе подготовки законопроектов. И позиция "Европейской Солидарности" также учитывалась, чем могут похвастаться немногие комитеты Рады и министерства. Но сейчас под вопросом это сотрудничество не только с "Европейской Солидарностью", но и в целом с комитетом. Мы не понимаем, что сегодня происходит в министерстве".

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Обращение к Корецкому

Народный депутат напомнил, что комитет также обратился к премьер-министру Сергею Корецкому. "Мы довели до его сведения, что так поступать некрасиво — когда профильный министр не приходит в комитет, отвечающий за законопроекты из его сферы. Также сообщили, что будем усиливать контроль за деятельностью министерства и следить, в частности, за тем, как там все будет происходить. Это почти единодушная позиция нашего комитета".

Арьев признался, что пока не видел никакой реакции ни со стороны премьера, ни со стороны министра. "К чьей команде она принадлежит? Наверное, к той, кто ее выдвигал. Не думаю, что это был Корецкий. Это из Офиса президента. А кто именно ее продвигал, не знаю. Не очень слежу за такими вещами", — отметил политик.

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