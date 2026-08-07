Ар’єв про очільницю Мінцифри Ферчук: "Зустрілася з усіма, але не виявила бажання спілкуватися з комітетом. Чекаємо на засіданні 20 серпня"

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації запросив міністерку цифрової трансформації Оксану Ферчук на своє засідання, яке має відбутися 20 серпня.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність", член Комітету Володимир Ар’єв.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Згідно з регламентом, кандидат у міністри перед призначенням зустрічається з профільним комітетом. Це не обов'язкова, але рекомендована процедура. Вона зустрілася з усіма, але навіть не виявила жодного бажання зустрітися з комітетом Верховної Ради, який є профільним для діяльності міністерства. Чому? Самим цікаво. Тому ми політично викликали, а формально запросили її на засідання нашого комітету на 20 серпня з проханням принести програму розвитку міністерства. Ми розуміли, що робить Федоров і його команда на цій посаді. Оскільки ця людина – з іншої команди, то до неї буде багато питань. Зокрема, як вони далі розвиватимуть "Дію"? Чи не планують використати або спробувати підлаштувати її під проведення виборів? Бо Федоров, наскільки я знаю, був проти того, щоб проводити в "Дії" голосування, які матимуть вплив на формування органів державної або місцевої влади. А як далі просуватимемося з роботою над законопроєктом про штучний інтелект, який ми почали? Тобто дуже багато робочих питань", – зауважив він.

"Насправді це повна зневага до парламенту. Але якщо ви не поважаєте парламент, то він буде злішим і уважнішим до вас. У нас був абсолютно нормальний діалог з попередньою командою Мінцифри. Ми співпрацювали з міністерством на етапі підготовки законопроєктів. І позиція "Європейської Солідарності" також враховувалася, чим небагато комітетів Ради та міністерств можуть похвалитися. Але зараз під питанням ця співпраця не тільки з "Європейською Солідарністю", а загалом із комітетом. Ми не розуміємо, що сьогодні відбувається в міністерстві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" пропонує посилити контроль за діями ТЦК: зареєстровано законопроєкт

Звернення до Корецького

Нардеп нагадав, що комітет також звернувся до прем'єр-міністра Сергія Корецького. "Ми поставили його до відома, що так некрасиво робити, щоб профільний міністр не приходив до комітету, який відповідає за законопроєкти з його сфери. Також проінформували, що посилюватимемо контроль за діяльністю міністерства і дивитися, зокрема, як усе там відбуватиметься. Це майже одностайна позиція нашого комітету".

Ар’єв зізнався, що поки не бачив, щоб була реакція як з боку прем’єра, так і міністерки. "До чиєї команди вона належить? Напевно, до тієї, хто її подавав. Не думаю, що це був Корецький. Це з Офісу президента. А хто саме її просував – не знаю. Не дуже стежу за такими речами", – зазначив політик.

Також читайте: Європарламент закликав українську владу утриматися від політичних переслідувань та санкцій проти опозиції