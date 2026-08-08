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Пострадал Ильский НПЗ в Краснодарском крае, -- ГУР
В ночь на 8 августа 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны Украины в рамках операции "deepstrike" на территории России нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Каковы последствия?
Как отмечается, в результате атаки на НПЗ, снабжающий ресурсами преступную войну России против Украины, возник пожар.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в ночь на 8 августа в российской Сызрани Самарской области прогремела серия взрывов. После этого местные жители сообщили о масштабном пожаре на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода.
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