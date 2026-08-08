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Уражено Ільський НПЗ у Краснодарському краї, - ГУР
У ніч на 8 серпня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах deepstrike-операції на територї Росії уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Які наслідки?
Як зазначається, внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа.
Що передувало?
Як повідомлялося, у ніч проти 8 серпня в російській Сизрані Самарської області пролунала серія вибухів. Після цього місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу на території Сизранського нафтопереробного заводу.
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