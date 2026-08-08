Уражено Ільський НПЗ у Краснодарському краї, - ГУР

У ніч на 8 серпня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах deepstrike-операції на територї Росії уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Які наслідки?

Як зазначається, внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа.

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Що передувало?

Як повідомлялося, у ніч проти 8 серпня в російській Сизрані Самарської області пролунала серія вибухів. Після цього місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу на території Сизранського нафтопереробного заводу.

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