Организатор "Картонкового протеста" призвал к новой акции 14 августа в Киеве: президент разочаровал своим молчанием

Проведение следующего "Картонкового протеста" в Киеве запланировано на пятницу, 14 августа.

Об этом пишет в Facebook ветеран Дмитрий Козятинский, который ранее призывал людей выходить на площадь Франко в Киеве на "Картонковый протест", сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сейчас многие спрашивают, что делать дальше и будет ли еще шествие.

Отсутствие коммуникации с протестующими

"Скажу честно — последнюю неделю испытываю какую-то тотальную фрустрацию и отчаяние. Лично меня президент максимально разочаровал своим молчанием, особенно учитывая, что отсутствие коммуникации фактически стало триггером этих протестов. Как я уже неоднократно говорил, отсутствие диалога между ОП и обществом давно стало институциональной проблемой, а дальнейшее игнорирование людей приведет лишь к еще большему накоплению злости и недоверия", — отмечает он.

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Когда состоится следующая акция?

Учитывая усталость людей, Козятинский предлагает провести следующую акцию в пятницу, 14 августа.

Он напоминает, что именно в этот день исполнится ровно месяц с начала протестов, спровоцированных неудачными кадровыми решениями президента Владимира Зеленского.

Результаты "Картонковых протестов"

Как отмечает ветеран, за это время участникам митингов удалось многого добиться:

По требованию общества сменили главнокомандующего, и уже наблюдаются позитивные шаги нового главнокомандующего Драпатого. Есть надежда, что ему дадут достаточно времени, чтобы наконец осуществить необходимые изменения в армии и на фронте;

состоялись самые массовые протесты со времен Революции Достоинства и были проведены шествия во многих городах страны;

О проблемах в оборонном секторе наконец-то начали говорить публично; наконец-то поднимаются вопросы плана ведения войны и важности эффективных закупок для военных.

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"В то же время непонятно, почему президент продолжает игнорировать протесты и не находит в своих вечерних обращениях даже одного предложения для надлежащей реакции. Зато на протестующих выливается куча негатива из телеграм-свалок, так или иначе связанных с ОП. Искренне надеюсь, что Зеленский ощутит политические последствия своих действий на послевоенных выборах. Предлагаю 14 августа сделать еще одну попытку, чтобы донести до президента: общество требует диалога, четкого плана действий и видения реформ, а не схем вокруг оборонных закупок.

Поэтому 14 августа в 19:00 я буду на площади Франко и приглашаю вас присоединиться", — резюмирует он.