Організатор "Картонкового протесту" закликав до нової акції 14 серпня у Києві: Президент розчарував мовчанням

Проведення наступного "Картонкового протесту" в Києві заплановано на п'ятницю, 14 серпня.

Про це пише у фейсбуку ветеран Дмитро Козятинський, який раніше закликав людей виходити на площу Франка в Києві на "Картонковий протест", інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, наразі багато хто питає, що робити далі і чи буде ще хода.

Відсутність комунікації з протестувальниками

"Скажу чесно - крайній тиждень відчуваю якусь тотальну фрустрацію і зневіру. Особисто мене президент максимально розчарував своїм мовчанням, особливо враховуючи, що відсутність комунікації фактично стала тригером цих протестів. Як я вже неодноразово казав, відсутність діалогу між ОП і суспільством давно стала інституційною проблемою, а подальше ігнорування людей призведе лише до ще більшого накопичення злості і недовіри", - зазначає він.

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Коли відбудеться наступна акція?

Враховуючи втому людей, Козятинський пропонує провести наступну акцію в п'ятницю, 14 серпня.

Він нагадує, що саме цього дня буде рівно місяць від початку протестів, спровокованих невдалими кадровими рішеннями президента Володимира Зеленського.

Результати "Картонкових протестів"

Як зазначає ветеран, за цей час мітингувальникам вдалося багато чого досягти:

На вимогу суспільства замінили головкома, і вже є позитивні кроки нового головкома Драпатого. Є сподівання, йому дадуть достатньо часу, аби нарешті здійснити потрібні зміни в армії і на фронті;

Зібрано найбільш масові протести з часів Революції Гідності та проведено ходу в багатьох містах країни;

Про проблеми в оборонному секторі нарешті почали говорити публічно; нарешті піднімаються питання плану ведення війни та важливості ефективних закупівель для військових.

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"Водночас незрозуміло, чому президент продовжує ігнорувати протести і не знаходить у своїх вечірніх зверненнях навіть одного речення для належної реакції. Натомість на протестувальників виливається купа негативу з телеграм-смітників, що так чи інакше пов’язані з ОП. Щиро сподіваюсь, що Зеленський відчує політичні наслідки своїх дій на післявоєнних виборах. Пропоную 14 серпня зробити ще одну спробу, щоб донести до президента: суспільство вимагає діалогу, чіткого плану дій та бачення реформ, а не схем навколо оборонних закупівель.

Тож, 14 серпня о 19:00 буду на площі Франка і вас запрошую приєднатися", - резюмує він.