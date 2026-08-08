Украина согласилась не атаковать нероссийские танкеры в Черном море, - Bloomberg

Украина согласилась воздерживаться от ударов по некоторым нероссийским нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, имеющим критическое значение для экспорта казахстанской нефти. Договоренность была достигнута при посредничестве США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, высказавшегося на условиях анонимности.

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По его словам, Украина согласилась не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нероссийским судам, следующим к его терминалу в Новороссийске, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российские грузы.

Украина создала контактные пункты для судоходства

В рамках соглашения Украина создала контактные пункты, через которые коммерческие перевозчики могут обмениваться информацией и обеспечивать безопасное прохождение судов.

Киев также предоставляет грузоотправителям инструкции о том, какие суда могут стать потенциальными целями атак. Согласно условиям соглашения, суда не должны подпадать под украинские санкции, перевозить российскую нефть или другие российские грузы, а также принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

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Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Украина остается в тесном контакте с американскими компаниями и администрацией президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности и защиты коммерческого судоходства.

Атаки у Новороссийска повлияли на экспорт нефти

Договоренность была достигнута после того, как ряд атак на суда вблизи терминала КТК в Новороссийске привел к перебоям с погрузкой нефти и заставил часть судовладельцев избегать этого района.

Каспийский трубопроводный консорциум имеет ключевое значение для экспорта казахстанской нефти. Через его систему обычно транспортируется около 2% мировых поставок сырой нефти.

Казахстан в значительной степени зависит от этого маршрута, поскольку имеет ограниченные возможности экспорта нефти альтернативными путями. Европейские нефтеперерабатывающие предприятия также получают значительные объемы сырья из этого региона.

После атак перевозки постепенно возобновились, однако, по данным Bloomberg, остаются ниже обычного уровня из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников вблизи Новороссийска.

Российские власти, в свою очередь, обычно приостанавливают погрузку нефти на терминалах после получения предупреждений об угрозе ударов дронами.

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