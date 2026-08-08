Україна погодилася не атакувати неросійські танкери у Чорному морі, - Bloomberg

Україна погодилася утримуватися від ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури Чорного моря, які мають критичне значення для експорту казахстанської нафти. Домовленість була досягнута за посередництва США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського посадовця, який говорив на умовах анонімності.

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За його словами, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та неросійські судна, що прямують до його термінала в Новоросійську, якщо вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російські вантажі.

Україна створила контактні пункти для судноплавства

У межах домовленості Україна створила контактні пункти, через які комерційні перевізники можуть обмінюватися інформацією та забезпечувати безпечне проходження суден.

Київ також надає вантажовідправникам інструкції щодо того, які судна можуть бути потенційними цілями атак. Згідно з умовами домовленості, судна не повинні перебувати під українськими санкціями, перевозити російську нафту чи інші російські вантажі або належати російським фізичним чи юридичним особам.

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Інше джерело, обізнане із ситуацією, повідомило, що Україна залишається в тісному контакті з американськими компаніями та адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо безпеки та захисту комерційного судноплавства.

Атаки біля Новоросійська вплинули на експорт нафти

Домовленість була досягнута після того, як низка атак на судна поблизу терміналу КТК у Новоросійську призвела до перебоїв із завантаженням нафти та змусила частину судновласників уникати цього району.

Каспійський трубопровідний консорціум має ключове значення для експорту казахстанської нафти. Через його систему зазвичай транспортується близько 2% світових поставок сирої нафти.

Казахстан значною мірою залежить від цього маршруту, оскільки має обмежені можливості експорту нафти альтернативними шляхами. Європейські нафтопереробні підприємства також отримують значні обсяги сировини з цього регіону.

Після атак перевезення поступово відновилися, однак, за даними Bloomberg, залишаються нижчими за звичайний рівень через збереження загрози атак безпілотників поблизу Новоросійська.

Російська влада, своєю чергою, зазвичай призупиняє завантаження нафти на терміналах після отримання попереджень про загрозу ударів дронами.

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