Удар РФ по рынку на Сумщине: в больнице умер тяжело раненный мужчина
В больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского удара по рынку в Белополье Сумской области 7 августа.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Слишком тяжелые травмы
"К большому сожалению, в больнице умер мужчина, тяжело раненный в результате российского удара по рынку в Белополье. Ему было 82 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожилой мужчина получил множественные тяжелые травмы, когда российский дрон атаковал людей на рынке.
Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.
Что предшествовало
Напомним, утром 7 августа россияне нанесли удар беспилотником по рынку в Белопольской громаде Сумской области. Сообщалось о 10 пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии.
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