Удар РФ по рынку на Сумщине: в больнице умер тяжело раненный мужчина

В больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского удара по рынку в Белополье Сумской области 7 августа.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Слишком тяжелые травмы

"К большому сожалению, в больнице умер мужчина, тяжело раненный в результате российского удара по рынку в Белополье. Ему было 82 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожилой мужчина получил множественные тяжелые травмы, когда российский дрон атаковал людей на рынке.

Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.

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Что предшествовало

Напомним, утром 7 августа россияне нанесли удар беспилотником по рынку в Белопольской громаде Сумской области. Сообщалось о 10 пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии.

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