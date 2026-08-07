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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Рашисты атаковали беспилотником людей на рынке на Сумщине: 10 пострадавших. ФОТО

В результате утренней атаки российского беспилотника на рынок в Белопольской громаде Сумской области пострадали 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава ОГА Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской громаде. На данный момент известно о 10 пострадавших. Двое человек – в тяжелом состоянии.

Медики оказывают необходимую помощь. Продолжается госпитализация пострадавших", — говорится в сообщении.

РФ нанесла удар по рынку в Сумской области: десять пострадавших

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ нанесла удары КАБами и БПЛА по Сумам, в области атаковано почтовое отделение

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Автор: 

обстрел (34753) Сумская область (4463) Сумский район (683) Белополье (36)
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Топ комментарии
+5
Де цей "потужний рупор" що несе кожний день непотріб- спершу-де співчуття громадянам України яких ти непотріб не можеш захистити,де твої ставання на коліна перед памяттю загиблих з твоєї вини (бо ти поки що діючий президент)- ти просто -виплід диявола що дірвався до влади.
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07.08.2026 09:42 Ответить
+4
Так піди захисти,а не квакай з дивану.Аби варнякать.До Сум від фронту 18 км.,до Білопілля ще меньше.Як захиститись від дронів(кабів,балістики) ще ніхто не придумав.А люди в прифронтових громадах так роками живуть.
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07.08.2026 09:42 Ответить
+3
Захист людей це не про цю владу зрадників
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07.08.2026 09:28 Ответить

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