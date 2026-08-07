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Рашисты атаковали беспилотником людей на рынке на Сумщине: 10 пострадавших. ФОТО
В результате утренней атаки российского беспилотника на рынок в Белопольской громаде Сумской области пострадали 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава ОГА Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской громаде. На данный момент известно о 10 пострадавших. Двое человек – в тяжелом состоянии.
Медики оказывают необходимую помощь. Продолжается госпитализация пострадавших", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ нанесла удары КАБами и БПЛА по Сумам, в области атаковано почтовое отделение
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+5 Влад #592330
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+4 Андрій Собченко #592866
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+3 Пятачок #618041
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