Рашисты атаковали беспилотником людей на рынке на Сумщине: 10 пострадавших. ФОТО

В результате утренней атаки российского беспилотника на рынок в Белопольской громаде Сумской области пострадали 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава ОГА Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской громаде. На данный момент известно о 10 пострадавших. Двое человек – в тяжелом состоянии.



Медики оказывают необходимую помощь. Продолжается госпитализация пострадавших", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

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