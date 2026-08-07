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Рашисти атакували безпілотником людей на ринку в Сумській області: 10 постраждалих. ФОТО
Внаслідок ранкової атаки російського безпілотника по ринку в Білопільській громаді Сумщини постраждали 10 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Про це повідомив керівник ОВА Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей – у важкому стані.
Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що РФ вдарила КАБами та БпЛА по Сумах, в області атаковано поштове відділення
Топ коментарі
+5 Влад #592330
показати весь коментар07.08.2026 09:42 Відповісти Посилання
+4 Андрій Собченко #592866
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+3 Пятачок #618041
показати весь коментар07.08.2026 09:28 Відповісти Посилання
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