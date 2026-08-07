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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Рашисти атакували безпілотником людей на ринку в Сумській області: 10 постраждалих. ФОТО

Внаслідок ранкової атаки російського безпілотника по ринку в Білопільській громаді Сумщини постраждали 10 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомив керівник ОВА Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей – у важкому стані.

Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по ринку на Сумщині: десять постраждалих

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що РФ вдарила КАБами та БпЛА по Сумах, в області атаковано поштове відділення

Читайте: Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 20 разів, на Запоріжжі поранили 10 цивільних

Автор: 

обстріл (36050) Сумська область (4891) Сумський район (689) Білопілля (36)
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Топ коментарі
+5
Де цей "потужний рупор" що несе кожний день непотріб- спершу-де співчуття громадянам України яких ти непотріб не можеш захистити,де твої ставання на коліна перед памяттю загиблих з твоєї вини (бо ти поки що діючий президент)- ти просто -виплід диявола що дірвався до влади.
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07.08.2026 09:42 Відповісти
+4
Так піди захисти,а не квакай з дивану.Аби варнякать.До Сум від фронту 18 км.,до Білопілля ще меньше.Як захиститись від дронів(кабів,балістики) ще ніхто не придумав.А люди в прифронтових громадах так роками живуть.
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07.08.2026 09:42 Відповісти
+3
Захист людей це не про цю владу зрадників
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07.08.2026 09:28 Відповісти

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