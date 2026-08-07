Рашисти атакували безпілотником людей на ринку в Сумській області: 10 постраждалих. ФОТО

Внаслідок ранкової атаки російського безпілотника по ринку в Білопільській громаді Сумщини постраждали 10 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомив керівник ОВА Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей – у важкому стані.



Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

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