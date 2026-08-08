Удар РФ по ринку на Сумщині: у лікарні помер важкопоранений чоловік

У лікарні помер чоловік, якого було важко поранено під час російського удару по ринку в Білопіллі Сумської області 7 серпня.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Надто важкі травми

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, важко поранений внаслідок російського удару по ринку в Білопіллі. Йому було 82 роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літній чоловік дістав множинні важкі травми, коли російський дрон атакував людей на ринку.

Медики робили все можливе, щоб урятувати його життя. На жаль, травми виявилися надто важкими.

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Що передувало

Нагадаємо, вранці 7 серпня росіяни вдарили безпілотником по ринку в Білопільській громаді Сумської області. Повідомлялося про 10 постраждалих, з яких двоє перебували у важкому стані.

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