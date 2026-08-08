Удар РФ по ринку на Сумщині: у лікарні помер важкопоранений чоловік
У лікарні помер чоловік, якого було важко поранено під час російського удару по ринку в Білопіллі Сумської області 7 серпня.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Надто важкі травми
"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, важко поранений внаслідок російського удару по ринку в Білопіллі. Йому було 82 роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що літній чоловік дістав множинні важкі травми, коли російський дрон атакував людей на ринку.
Медики робили все можливе, щоб урятувати його життя. На жаль, травми виявилися надто важкими.
Що передувало
Нагадаємо, вранці 7 серпня росіяни вдарили безпілотником по ринку в Білопільській громаді Сумської області. Повідомлялося про 10 постраждалих, з яких двоє перебували у важкому стані.
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