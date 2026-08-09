Свириденко может возглавить "Нафтогаз", - Железняк
Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко может возглавить НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Свириденко рассматривают на должность главы "Нафтогаза"
"Еще два источника подтвердили, что сейчас рассматривается вопрос о назначении Юлии Свириденко сначала на должность и.о. главы "Нафтогаза", а затем и в качестве постоянного генерального директора", - написал парламентарий.
Роль Наблюдательного совета
Железняк отметил, что назначение Свириденко должно быть одобрено Наблюдательным советом. Туда, по его словам, скоро назначат еще одного представителя государства - Алексея Соболева, занимающего должность заместителя руководителя Офиса президента.
"Ну и дальше есть план провести назначение и конкурс. Или наоборот, но в любом случае сейчас это очень вероятный сценарий", - заявил Железняк.
Напомним, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Украины является Сергей Федоренко. Назначение состоялось 17 июля 2026 года - после того, как предыдущий руководитель компании Сергей Корецкий занял пост премьер-министра.
Что предшествовало
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- Президент Владимир Зеленский предлагал Юлии Свириденко должность посла США в Украине, однако, по данным СМИ, она отказалась.
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