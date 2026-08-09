Свириденко может возглавить "Нафтогаз", - Железняк

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко может возглавить НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Свириденко рассматривают на должность главы "Нафтогаза"

"Еще два источника подтвердили, что сейчас рассматривается вопрос о назначении Юлии Свириденко сначала на должность и.о. главы "Нафтогаза", а затем и в качестве постоянного генерального директора", - написал парламентарий.

Роль Наблюдательного совета

Железняк отметил, что назначение Свириденко должно быть одобрено Наблюдательным советом. Туда, по его словам, скоро назначат еще одного представителя государства - Алексея Соболева, занимающего должность заместителя руководителя Офиса президента.

"Ну и дальше есть план провести назначение и конкурс. Или наоборот, но в любом случае сейчас это очень вероятный сценарий", - заявил Железняк.

Напомним, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Украины является Сергей Федоренко. Назначение состоялось 17 июля 2026 года - после того, как предыдущий руководитель компании Сергей Корецкий занял пост премьер-министра.

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Что предшествовало

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

Президент Владимир Зеленский предлагал Юлии Свириденко должность посла США в Украине, однако, по данным СМИ, она отказалась.

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