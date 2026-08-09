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Новости Назначение в Нафтогаз
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Свириденко может возглавить "Нафтогаз", - Железняк

Свириденко

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко может возглавить НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Свириденко рассматривают на должность главы "Нафтогаза"

"Еще два источника подтвердили, что сейчас рассматривается вопрос о назначении Юлии Свириденко сначала на должность и.о. главы "Нафтогаза", а затем и в качестве постоянного генерального директора", - написал парламентарий.

Роль Наблюдательного совета

Железняк отметил, что назначение Свириденко должно быть одобрено Наблюдательным советом. Туда, по его словам, скоро назначат еще одного представителя государства - Алексея Соболева, занимающего должность заместителя руководителя Офиса президента.

"Ну и дальше есть план провести назначение и конкурс. Или наоборот, но в любом случае сейчас это очень вероятный сценарий", - заявил Железняк.

Напомним, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Украины является Сергей Федоренко. Назначение состоялось 17 июля 2026 года - после того, как предыдущий руководитель компании Сергей Корецкий занял пост премьер-министра.

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Что предшествовало

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Автор: 

назначение (2273) Нафтогаз (3151) Свириденко Юлия (528) Железняк Ярослав (641)
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Топ комментарии
+39
якщо це зелене кодло не прибрати, країни не стане.
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09.08.2026 01:05 Ответить
+27
не дуже вдале кадрове рішення. Краще було би головою "Нафтогаза" призначити умєрова, а свіриденко головою служби зовнішньої розвідки.
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09.08.2026 01:18 Ответить
+15
А чому не на ринок капустою торгувати?
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09.08.2026 01:52 Ответить

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