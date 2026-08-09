Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 457 740 человек (+1 130 за сутки), 12 253 танка, 47 621 артиллерийская система, 25 103 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 457 740 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 457 740 (+1 130) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 253 (+2) шт.
- боевых бронированных машин — 25 103 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 47 621 (+41) ед.
- РСЗО — 2 013 (+4) ед.
- средства ПВО — 1 556 (+0) шт.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 2 171 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 451 248 (+1 642) шт.
- крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера — 35 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 131 775 (+358) шт.
- специальная техника — 4 505 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
419 одиниць знищеної техніки та 1130!! чумардосів за день.
Арта норм, НРК та логістика файно.
ББМ перевалили за 25 100!
БПЛА перевалили за 450 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 457 000 це більше ніж все населення Тульської області.