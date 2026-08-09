РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
33747 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 274 18

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 457 740 человек (+1 130 за сутки), 12 253 танка, 47 621 артиллерийская система, 25 103 ББМ. ИНФОГРАФИКА

россиянин после атаки дрона

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 457 740 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 457 740 (+1 130) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 253 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 103 (+4) шт.
  • артиллерийских систем — 47 621 (+41) ед.
  • РСЗО — 2 013 (+4) ед.
  • средства ПВО — 1 556 (+0) шт.
  • самолетов — 439 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 2 171 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 451 248 (+1 642) шт.
  • крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 131 775 (+358) шт.
  • специальная техника — 4 505 (+1) ед.

Смотрите также: Поражение вражеских объектов на буровой установке "Сиваш" в Черном море. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: Пилоты 425-го ОШП "Скала" сорвали попытку инфильтрации противника и ликвидировали 7 оккупантов. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (23906) Генштаб ВС (8577) ликвидация (4513)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Минув 4554! день москальсько-української війни.
419 одиниць знищеної техніки та 1130!! чумардосів за день.
Арта норм, НРК та логістика файно.
ББМ перевалили за 25 100!
БПЛА перевалили за 450 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 457 000 це більше ніж все населення Тульської області.
показать весь комментарий
09.08.2026 07:19 Ответить
+14
... а через 2 роки росія нападає знов і завойовує всю Україну до західних кордонів. А США розводять руками.
показать весь комментарий
09.08.2026 07:35 Ответить
+9
показать весь комментарий
09.08.2026 07:20 Ответить

Загрузка...

 
 