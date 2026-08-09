Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 457 740 человек (+1 130 за сутки), 12 253 танка, 47 621 артиллерийская система, 25 103 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 457 740 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 457 740 (+1 130) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 253 (+2) шт.

боевых бронированных машин — 25 103 (+4) шт.

артиллерийских систем — 47 621 (+41) ед.

РСЗО — 2 013 (+4) ед.

средства ПВО — 1 556 (+0) шт.

самолетов — 439 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 171 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 451 248 (+1 642) шт.

крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 131 775 (+358) шт.

специальная техника — 4 505 (+1) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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