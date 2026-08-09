На фронте – 213 боестолкновений: больше всего боев на Лиманском и Константиновском направлениях, – Генштаб
С начала суток воскресенья, 9 августа, на фронте произошло 213 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Лиманском и Константиновском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применил девять ракет, совершил 66 авиационных ударов с применением 211 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6 347 дронов-камикадзе и совершил 2 114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, враг совершил 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Артильное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Волоховка, Купино, Хатное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении произошли две атаки врага в районе Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.
Бои на востоке
Двадцать семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман, Диброва и Озерное. Семь боевых столкновений продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Ризниковки и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки и в направлении Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка и Николайполе. Два боевых столкновения продолжаются.
Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Шевченко, Светлое, Сергеевка, Муравка, Матяшево, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов, 20 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, склад горюче-смазочных материалов, 25 укрытий личного состава противника и три пункта управления БПЛА. Повреждены три артиллерийские системы, шесть единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, 13 пунктов управления БПЛА и 120 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 390 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг совершил три атаки в сторону Даниловки и Нового Запорожья.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Гуляйпольское, Ровно и Цветково. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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