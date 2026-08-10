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Новости Падение дрона в Болгарии
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В Болгарии разгорелся скандал из-за украинского дрона: президент сделала заявление

Дрон в Болгарии: власти выясняют обстоятельства взрыва

В Болгарии продолжаются дискуссии после взрыва беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от Кардама.

Как сообщается в репортаже Болгарского национального телевидения, президент страны Ильяна Йотова заявила, что ожидает отчетов спецслужб, чтобы установить происхождение беспилотника и обстоятельства инцидента. Она подчеркнула необходимость полного выяснения деталей, пишет Цензор.НЕТ.

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Расследование инцидента и позиция властей

"Мы максимально заинтересованы в том, чтобы расследование было всесторонним", - отметила Йотова.

Ильяна Йотова подчеркнула необходимость укрепления потенциала страны для противодействия беспилотникам и поддержки национальных производителей дронов и антидроновых систем. Отдельно президент призвала к активизации международного дипломатического давления для недопущения обострения ситуации в Черном море.

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Реакция политиков и дипломатические шаги

На фоне инцидента Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины Олесю Илащук. Встреча запланирована на понедельник, поскольку дипломат находится за пределами страны.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.
  • В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Читайте также: Дрон взорвался вблизи газопровода в Болгарии: в Минобороны страны заявляют, что БПЛА, вероятно, украинский

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Болгария (730) дроны (7883)
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Топ комментарии
+51
Які вони всі грізні коли дрон український. Аж с трусів вистрибують.
А коли ракета русні - єєє...нуу...це ж не навмисно...на провокації не ведемся...
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10.08.2026 02:04 Ответить
+22
Тобто варіантів взагалі не розглядають, що втрачені українські дрони може запускати русня?
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10.08.2026 02:49 Ответить
+16
ГУР попереджало, що будуть провокації з боку покидьків з використанням наших дронів. Зараз бачимо реакцію прокацапської влади в Болгарії, до того була Угорщина. Нічого нового
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10.08.2026 03:18 Ответить

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