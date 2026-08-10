В Болгарии разгорелся скандал из-за украинского дрона: президент сделала заявление

В Болгарии продолжаются дискуссии после взрыва беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от Кардама.

Как сообщается в репортаже Болгарского национального телевидения, президент страны Ильяна Йотова заявила, что ожидает отчетов спецслужб, чтобы установить происхождение беспилотника и обстоятельства инцидента. Она подчеркнула необходимость полного выяснения деталей, пишет Цензор.НЕТ.

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Расследование инцидента и позиция властей

"Мы максимально заинтересованы в том, чтобы расследование было всесторонним", - отметила Йотова.

Ильяна Йотова подчеркнула необходимость укрепления потенциала страны для противодействия беспилотникам и поддержки национальных производителей дронов и антидроновых систем. Отдельно президент призвала к активизации международного дипломатического давления для недопущения обострения ситуации в Черном море.

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Реакция политиков и дипломатические шаги

На фоне инцидента Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины Олесю Илащук. Встреча запланирована на понедельник, поскольку дипломат находится за пределами страны.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.

В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

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