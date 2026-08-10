РФ атаковала Украину ракетой Х-59/69, "Бандеролями" и 126 БПЛА: сбиты все "Бандероли" и 92 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 10 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и тремя баражирующими боеприпасами "Бандероль" с воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 126 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов, а также 3 барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 22 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 2 точках. В результате активного противодействия вражеская ракета целей не достигла, информация о месте падения уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
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