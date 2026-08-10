РФ атакувала Україну ракетою Х-59/69, "Бандеролями" та 126 БпЛА: збито всі "Бандеролі" та 92 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 10 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль" із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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