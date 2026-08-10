СНБО усилит свои возможности, — Зеленский заслушал доклад Клименко

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) усилит свой потенциал.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада секретаря СНБО Игоря Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Расширение функций СНБО

"Запланировали усиление потенциала СНБО. Помимо привычной функции координации процессов в сфере безопасности и обороны Украины, требуется более реальная оценка всех параметров устойчивости нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач по подготовке областей и громад к зимнему периоду и соответствующим вызовам должны происходить значительно оперативнее.

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Кадровые и организационные изменения

Кроме того, глава государства согласовал необходимые организационные и кадровые решения.

"Договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Ставки и СНБО. Определили также меры для достижения лучших результатов Украины в направлениях обеспечения кибербезопасности и информационной устойчивости, а также противодействия российским информационным операциям", — сказал президент.

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