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СНБО усилит свои возможности, — Зеленский заслушал доклад Клименко

Зеленский, Клименко

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) усилит свой потенциал. 

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада секретаря СНБО Игоря Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Расширение функций СНБО

"Запланировали усиление потенциала СНБО. Помимо привычной функции координации процессов в сфере безопасности и обороны Украины, требуется более реальная оценка всех параметров устойчивости нашего государства", — подчеркнул Зеленский. 

Он отметил, что реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач по подготовке областей и громад к зимнему периоду и соответствующим вызовам должны происходить значительно оперативнее.

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 Кадровые и организационные изменения

Кроме того, глава государства согласовал необходимые организационные и кадровые решения.

"Договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Ставки и СНБО. Определили также меры для достижения лучших результатов Украины в направлениях обеспечения кибербезопасности и информационной устойчивости, а также противодействия российским информационным операциям", — сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25489) СНБО (4494) Клименко Игорь (534)
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Топ комментарии
+10
А упродовж 7 років з даниловим і умеровим, ця структура - РНБОУ тільки вагнерівців рятував з беркутівцями і санкції для Українців розвішував протизаконні від кабміндічів???
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10.08.2026 20:35 Ответить
+8
РНБО посилить свої спроможності, - Зеленський заслухав доповідь Клименка

Здорово! Контора, яка нічого не вирішує, в яку як і посольствах працевлаштовують, тих, які... посилить свої ... спроможності...
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10.08.2026 20:35 Ответить
+7
Почнуть вводити санкції, проти всіх українців, хто не за зелену команду?
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10.08.2026 20:41 Ответить

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