СНБО усилит свои возможности, — Зеленский заслушал доклад Клименко
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) усилит свой потенциал.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада секретаря СНБО Игоря Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
Расширение функций СНБО
"Запланировали усиление потенциала СНБО. Помимо привычной функции координации процессов в сфере безопасности и обороны Украины, требуется более реальная оценка всех параметров устойчивости нашего государства", — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач по подготовке областей и громад к зимнему периоду и соответствующим вызовам должны происходить значительно оперативнее.
Кадровые и организационные изменения
Кроме того, глава государства согласовал необходимые организационные и кадровые решения.
"Договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Ставки и СНБО. Определили также меры для достижения лучших результатов Украины в направлениях обеспечения кибербезопасности и информационной устойчивости, а также противодействия российским информационным операциям", — сказал президент.
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