РНБО посилить свої спроможності, - Зеленський заслухав доповідь Клименка

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) посилить свої спроможності.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді секретаря РНБО Ігоря Клименка, інформує Цензор.НЕТ.

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Розширення функцій РНБО

"Запланували посилення спроможностей РНБО. Окрім звичної функції координації процесів у сфері безпеки та оборони України, потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості нашої держави", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідація наслідків російських ударів, виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів має відбуватися значно оперативніше.

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Кадрові та організаційні зміни

Крім того, глава держави погодив необхідні організаційні та кадрові рішення.

"Домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО. Визначили також заходи для кращих результатів України у напрямках забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості, а також протидії російським інформаційним операціям", - сказав президент.

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