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РНБО посилить свої спроможності, - Зеленський заслухав доповідь Клименка

Зеленський, Клименко

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) посилить свої спроможності. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді секретаря РНБО Ігоря Клименка, інформує Цензор.НЕТ.

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Розширення функцій РНБО

"Запланували посилення спроможностей РНБО. Окрім звичної функції координації процесів у сфері безпеки та оборони України, потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості нашої держави", - наголосив Зеленський. 

Він зазначив, що реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідація наслідків російських ударів, виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів має відбуватися значно оперативніше.

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 Кадрові та організаційні зміни

Крім того, глава держави погодив необхідні організаційні та кадрові рішення.

"Домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО. Визначили також заходи для кращих результатів України у напрямках забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості, а також протидії російським інформаційним операціям", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26638) РНБО (1857) Клименко Ігор (616)
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Топ коментарі
+10
А упродовж 7 років з даниловим і умеровим, ця структура - РНБОУ тільки вагнерівців рятував з беркутівцями і санкції для Українців розвішував протизаконні від кабміндічів???
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10.08.2026 20:35 Відповісти
+9
РНБО посилить свої спроможності, - Зеленський заслухав доповідь Клименка

Здорово! Контора, яка нічого не вирішує, в яку як і посольствах працевлаштовують, тих, які... посилить свої ... спроможності...
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10.08.2026 20:35 Відповісти
+7
Почнуть вводити санкції, проти всіх українців, хто не за зелену команду?
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10.08.2026 20:41 Відповісти

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