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Новости
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В России растет число людей, которые хотели бы завершения войны против Украины, — Зеленский

Зеленський

У Украины есть данные внутренних опросов в России, свидетельствующие о том, что в российском обществе растет число людей, стремящихся к прекращению войны против Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Рост антивоенных настроений в РФ

"У нас есть данные внутренних опросов в России, свидетельствующие о том, что уже сейчас там растет число людей, которые хотели бы прекращения войны. И это должно быть еще более ощутимым. Так, чтобы Путин и его администрация, и его ФСБешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", — сказал глава государства.

Рекордный дипстрайк

Президент также отметил, что сегодня произошло очередное достижение наших Сил обороны Украины: поражен еще один объект российской нефтеперерабатывающей отрасли, причем расстояние до этой цели значительное – более 2,5 тысячи километров.

"И это в Тобольске в Сибири. Теперь и этот регион доступен для наших ударов. Очень значимое достижение наших украинских воинов. Я благодарю всех за меткость. Будет больше украинских ударов, которые должны демонстрировать России и россиянам, что мир нужен", — сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25489) россия (89145)
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Топ комментарии
+9
Як закінчити війну? А де виконання обіцянки вийти на кордони 1991 року? А де наші міжнародні і переможні документи кращі за Попошенківські ''мінські''? Ти ж сім років втирав наріду по вухах, що ми перемагаємо і навіть за рік напідписував більше 30 мирних договорів?
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10.08.2026 22:32 Ответить
+8
Як вже ця брехлива морда за.бала
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10.08.2026 22:41 Ответить
+7
Ще б додав - "Сам щітав".
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10.08.2026 22:31 Ответить

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