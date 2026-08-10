В России растет число людей, которые хотели бы завершения войны против Украины, — Зеленский

У Украины есть данные внутренних опросов в России, свидетельствующие о том, что в российском обществе растет число людей, стремящихся к прекращению войны против Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У нас есть данные внутренних опросов в России, свидетельствующие о том, что уже сейчас там растет число людей, которые хотели бы прекращения войны. И это должно быть еще более ощутимым. Так, чтобы Путин и его администрация, и его ФСБешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", — сказал глава государства.

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Президент также отметил, что сегодня произошло очередное достижение наших Сил обороны Украины: поражен еще один объект российской нефтеперерабатывающей отрасли, причем расстояние до этой цели значительное – более 2,5 тысячи километров.

"И это в Тобольске в Сибири. Теперь и этот регион доступен для наших ударов. Очень значимое достижение наших украинских воинов. Я благодарю всех за меткость. Будет больше украинских ударов, которые должны демонстрировать России и россиянам, что мир нужен", — сказал Зеленский.

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