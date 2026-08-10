У Росії зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни проти України, - Зеленський

Україна має дані внутрішніх опитувань у Росії, які свідчать про те, що у російському суспільстві зростає кількість людей, які прагнуть припинення війни проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Зростання антивоєнних настроїв у РФ

"У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру", - сказав глава держави.

Рекордний дипстрайк

Президент також зазначив, що сьогодні є чергове досягнення наших Сил оборони України: уражено ще один об’єкт російської нафтопереробної галузі, і відстань до цієї цілі значна – більш ніж 2,5 тисячі кілометрів.

"І це в Тобольську в Сибіру. Тепер і цей регіон є доступним для наших дипстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських дипстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен", - сказав Зеленський.

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