РФ атаковала баллистическими ракетами и беспилотниками: ПВО обезвредила 98 БПЛА. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 11 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
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Были зафиксированы удары по Запорожью и Киеву противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей.
Количество выпущенных ракет в Воздушных силах не уточнили.
Также рашисты атаковали 120 ударными БПЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Основным направлением удара были Киевская и Запорожская области.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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