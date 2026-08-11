РФ атаковала баллистическими ракетами и беспилотниками: ПВО обезвредила 98 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Были зафиксированы удары по Запорожью и Киеву противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей.

Количество выпущенных ракет в Воздушных силах не уточнили.

Также рашисты атаковали 120 ударными БПЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Основным направлением удара были Киевская и Запорожская области.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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