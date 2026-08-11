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РФ атакувала балістичними ракетами та безпілотниками: ППО знешкодила 98 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 11 серпня: РФ атакувала балістикою та безпілотниками

У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Було зафіксовано удари по Запоріжжю та Києву протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської обл.

Кількість випущених ракет у Повітряних силах не уточнили.

Також рашисти атакували 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основним напрямком удару були Київська та Запорізька області.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Обстріл 11 серпня: РФ атакувала балістикою та безпілотниками

Автор: 

обстріл (36105) ППО (4371) Повітряні сили (3684)
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Топ коментарі
+11
Про балістику ні слова. Ігнат нє вєлєл.
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11.08.2026 09:21 Відповісти
+7
Кількість випущених ракет у Повітряних силах не уточнили.
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11.08.2026 09:46 Відповісти
+3
Дякуємо зеленій гниді, Україну перетворив на кацапський ТІР ,а такі ігнатіки своїми заявами та діями його підтримують.
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11.08.2026 11:35 Відповісти

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