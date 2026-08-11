РФ атакувала балістичними ракетами та безпілотниками: ППО знешкодила 98 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Було зафіксовано удари по Запоріжжю та Києву протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської обл.
Кількість випущених ракет у Повітряних силах не уточнили.
Також рашисти атакували 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Основним напрямком удару були Київська та Запорізька області.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
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