Ключевые узлы электроснабжения повреждены на ВОТ Запорожья, большинство абонентов - без света
В оккупированной части Запорожской области отмечаются проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщила Бердянская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По сообщениям оккупационных источников, масштаб повреждений инфраструктуры оказался значительно серьезнее - удары уничтожили ключевые узлы электроснабжения на временно оккупированных территориях.
Восстановление требует не только времени, но и замены оборудования. Пока речь идет лишь о частичном подключении, тогда как подавляющее большинство абонентов остается без света", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- 3 августа сообщалось, что оккупированный Мариуполь и большая часть Мариупольского района уже вторые сутки остаются без электроснабжения. Из-за масштабного отключения электричества в городе также пропали вода, мобильная связь и интернет.
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