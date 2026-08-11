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Новости Отключение электроэнергии
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Ключевые узлы электроснабжения повреждены на ВОТ Запорожья, большинство абонентов - без света

Удары по оккупированной части Запорожской области: отключение света

В оккупированной части Запорожской области отмечаются проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщила Бердянская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По сообщениям оккупационных источников, масштаб повреждений инфраструктуры оказался значительно серьезнее - удары уничтожили ключевые узлы электроснабжения на временно оккупированных территориях.

Восстановление требует не только времени, но и замены оборудования. Пока речь идет лишь о частичном подключении, тогда как подавляющее большинство абонентов остается без света", - говорится в сообщении.

Удари по окупованій частині Запорізької області: відключення світла
Удари по окупованій частині Запорізької області: відключення світла

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Что предшествовало?

  • 3 августа сообщалось, что оккупированный Мариуполь и большая часть Мариупольского района уже вторые сутки остаются без электроснабжения. Из-за масштабного отключения электричества в городе также пропали вода, мобильная связь и интернет.

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