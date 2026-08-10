Энергетики вернули свет в более 226 тыс. домов на Одесчине: восстановительные работы ведутся 24/7

226,7 тыс. семей в Одесской области вновь обеспечены электроснабжением после обстрелов со стороны РФ. Энергетики ДТЭК продолжают устранять последствия массированной атаки 9 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Восстановительные работы

Как отмечается, за прошедшие сутки бригады энергетиков восстановили электроснабжение почти всех объектов критической инфраструктуры и 226,7 тыс. семей.

"Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем одесситам. В течение дня в Одессе и области возможны отключения из-за сетевых ограничений. После вражеских атак часть оборудования находится в ремонте или работает по резервным схемам", — говорится в сообщении.

ДТЭК также просит горожан экономно расходовать электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 9 августа россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

Позже ВВС уточнили, что ночью враг атаковал Одессу 11 ракетами и сотней дронов. Сбита одна ракета и 72% БПЛА.

В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.

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