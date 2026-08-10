Енергетики повернули світло у понад 226 тис. осель на Одещині: відновлювальні роботи тривають 24/7

226,7 тис. родин на Одещині знову зі світлом після обстрілів РФ. Енергетики ДТЕК продовжують усувати наслідки масованої атаки 9 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Відновлювальні роботи

Як зазначається, за минулу добу бригади енергетиків відновили електропостачання для майже всіх обʼєктів критичної інфраструктури та 226,7 тис. родин.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7, щоб якнайшвидше повернути світло всім одеситам. Протягом дня в Одесі та області можливі відключення через мережеві обмеження. Після ворожих атак частина обладнання перебуває в ремонті або працює за резервними схемами", - йдеться у повідомленні.

ДТЕК також просить містян ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 9 серпня росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

Пізніше ПС уточнили, що вночі ворог атакував Одесу 11 ракетами та сотнею дронів. Збито одну ракету і 72% БпЛА.

У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.

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