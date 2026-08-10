Енергетики повернули світло у понад 226 тис. осель на Одещині: відновлювальні роботи тривають 24/7
226,7 тис. родин на Одещині знову зі світлом після обстрілів РФ. Енергетики ДТЕК продовжують усувати наслідки масованої атаки 9 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Відновлювальні роботи
Як зазначається, за минулу добу бригади енергетиків відновили електропостачання для майже всіх обʼєктів критичної інфраструктури та 226,7 тис. родин.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7, щоб якнайшвидше повернути світло всім одеситам. Протягом дня в Одесі та області можливі відключення через мережеві обмеження. Після ворожих атак частина обладнання перебуває в ремонті або працює за резервними схемами", - йдеться у повідомленні.
ДТЕК також просить містян ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 9 серпня росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.
- За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".
- Пізніше ПС уточнили, що вночі ворог атакував Одесу 11 ракетами та сотнею дронів. Збито одну ракету і 72% БпЛА.
- У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.
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