Ключові вузли електропостачання пошкоджено на ТОТ Запоріжжя, більшість абонентів - без світла
На окупованій частині Запорізької області фіксують проблеми з електропостачанням.
Про це повідомила Бердянська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За повідомленнями окупаційних джерел, масштаб пошкоджень інфраструктури виявився значно серйознішим − удари знищили ключові вузли електропостачання на тимчасово окупованих територіях.
Відновлення потребує не лише часу, а й заміни обладнання. Наразі йдеться лише про часткове підключення, тоді як переважна більшість абонентів залишається без світла", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- 3 серпня повідомлялось, що окупований Маріуполь і більша частина Маріупольського району вже другу добу залишаються без електропостачання. Через масштабне знеструмлення в місті також зникли вода, мобільний зв'язок та інтернет.
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