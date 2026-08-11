Ключові вузли електропостачання пошкоджено на ТОТ Запоріжжя, більшість абонентів - без світла

На окупованій частині Запорізької області фіксують проблеми з електропостачанням.

Про це повідомила Бердянська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За повідомленнями окупаційних джерел, масштаб пошкоджень інфраструктури виявився значно серйознішим − удари знищили ключові вузли електропостачання на тимчасово окупованих територіях.



Відновлення потребує не лише часу, а й заміни обладнання. Наразі йдеться лише про часткове підключення, тоді як переважна більшість абонентів залишається без світла", - йдеться в повідомленні.





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Що передувало?

3 серпня повідомлялось, що окупований Маріуполь і більша частина Маріупольського району вже другу добу залишаються без електропостачання. Через масштабне знеструмлення в місті також зникли вода, мобільний зв'язок та інтернет.

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