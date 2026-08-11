Военного на Волыни приговорили к 9 годам за повторное самовольное отсутствие и сбыт психотропных веществ
На Волыни суд признал виновным 38-летнего военнослужащего в повторном самовольном оставлении воинской части, а также в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества с целью сбыта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона.
Прокуроры Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доказали в суде вину 38-летнего солдата одной из воинских частей в повторном самовольном оставлении воинской части и незаконном приобретении и хранении психотропного вещества с целью сбыта.
Военного освободили от уголовной ответственности за самовольное оставление части
Установлено, что в августе 2025 года суд освободил военнослужащего от уголовной ответственности за ранее совершенное самовольное оставление воинской части и обязал его в течение 72 часов вернуться к месту службы.
Закон позволяет освободить от уголовной ответственности военнослужащего, впервые совершившего самовольную отлучку, если он добровольно выразил желание вернуться на службу и получил на это письменное согласие командира.
Однако мужчина не выполнил решение суда. Без уважительных причин в установленный срок в воинскую часть он не прибыл, чем повторно совершил преступление.
Хранил для продажи особо опасное психотропное вещество
Кроме того, он незаконно приобрел и хранил для продажи особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен, – PVP. Согласно заключению эксперта, масса PVP в изъятом веществе составляла почти 90 граммов, что в соответствии с законодательством является особо крупным размером.
Действия осужденного квалифицированы по ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 382 и ч. 5 ст. 407 УК Украины.
В августе 2026 года приговором Луцкого городского районного суда Волынской области он был признан виновным и ему было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.
На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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