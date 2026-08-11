Військового на Волині засудили до 9 років за повторне СЗЧ і збут психотропів

На Волині суд визнав винним 38-річного військовослужбовця у повторному самовільному залишенні військової частини та незаконному придбанні й зберіганні психотропної речовини з метою збуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

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Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону довели в суді вину 38-річного солдата однієї з військових частин у повторному самовільному залишенні військової частини та незаконному придбанні й зберіганні психотропної речовини з метою збуту.

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Військового звільнили від кримінальної відповідальності за СЗЧ

Встановлено, що у серпні 2025 року суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності за раніше вчинене СЗЧ та зобов’язав його протягом 72 годин повернутися до місця служби.

Закон дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який уперше вчинив СЗЧ, якщо він добровільно виявив бажання повернутися на службу та отримав на це письмову згоду командира.

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Однак чоловік рішення суду не виконав. Без поважних причин у визначений строк до військової частини він не прибув, чим повторно вчинив злочин.

Зберігав для продажу особливо небезпечну психотропну речовину

Крім того, він незаконно придбав та зберігав для продажу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, – PVP. Згідно з висновком експерта, маса PVP у вилученій речовині становила майже 90 грамів, що відповідно до законодавства є особливо великим розміром.

Дії засудженого кваліфіковано за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 382 та ч. 5 ст. 407 КК України.

У серпні 2026 року вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області його визнано винним та призначено покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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