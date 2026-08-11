Дело "бэк-офиса" "Укрзализныци": НАБУ и САП направили обвинительный акт в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительное заключение в отношении организаторов так называемого "бэк-офиса" АО "Укрзализныця".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

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Бывший советник Офиса президента Украины, который также занимал должность первого заместителя руководителя департамента Службы безопасности Украины, предприниматель, а также еще два человека были уличены в присвоении средств "Укрзализныци" во время закупок кабелей и трансформаторов и легализации незаконных доходов.

Закупки кабелей и трансформаторов нанесли УЗ ущерб в размере более 240 млн грн

Первый эпизод дела касается закупки кабельно-проводниковой продукции в 2021–2022 годах.

По версии НАБУ, народный депутат и предприниматель при содействии должностных лиц "Укрзализныци" организовали схему закупок по завышенным ценам. Подконтрольные им компании через так называемый "бэк-офис" выигрывали тендеры и поставляли продукцию по завышенной стоимости.

В результате "Укрзализныця" понесла убытки в размере более 140 млн грн.

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Второй эпизод касается закупки силовых трансформаторов в 2022 году. По данным НАБУ, их цену искусственно завысили почти вдвое.

Компании, предлагавшие более выгодные условия, отстраняли от участия в закупках.

"В течение 2022–2024 годов эта махинация нанесла компании ущерб почти в 100 млн грн", — сообщили в НАБУ.

Таким образом, по двум эпизодам закупок общий размер убытков для "Укрзализныци" составил почти 240 млн грн.

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Часть полученных средств потратили на недвижимость

Третий эпизод касается легализации средств, полученных от коррупционных схем.

По данным Бюро, в 2021–2023 годах организаторы "бэк-офиса" "Укрзализныци" отмывали деньги, полученные в результате незаконных махинаций.

В частности, они легализовали 12 млн грн, полученных от схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции для нужд компании.

Еще более 173 млн грн, полученных от преступных схем, организатор "бэк-офиса", по данным НАБУ, потратил на приобретение элитной недвижимости.

Речь идет о пентхаусе, квартирах, домах и коммерческой недвижимости. Ее оформили на подконтрольных лиц.

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В марте 2025 года САП сообщила о завершении расследования трех эпизодов коррупции в "Укрзализныце". Среди фигурантов дела, в частности, называли бывшего советника Офиса президента и экс-руководителя департамента СБУ Артема Шила, а также действующего народного депутата Виктора Бондаря.

В октябре 2025 года САП сообщила, что в течение года на счета "Укрзализныци" и в государственный бюджет от частных компаний и физических лиц поступило 215 млн грн в качестве компенсации убытков, причиненных действиями организованной группы в компании.