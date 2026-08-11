Дело "бэк-офиса" "Укрзализныци": НАБУ и САП направили обвинительный акт в суд
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительное заключение в отношении организаторов так называемого "бэк-офиса" АО "Укрзализныця".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.
Бывший советник Офиса президента Украины, который также занимал должность первого заместителя руководителя департамента Службы безопасности Украины, предприниматель, а также еще два человека были уличены в присвоении средств "Укрзализныци" во время закупок кабелей и трансформаторов и легализации незаконных доходов.
Закупки кабелей и трансформаторов нанесли УЗ ущерб в размере более 240 млн грн
Первый эпизод дела касается закупки кабельно-проводниковой продукции в 2021–2022 годах.
По версии НАБУ, народный депутат и предприниматель при содействии должностных лиц "Укрзализныци" организовали схему закупок по завышенным ценам. Подконтрольные им компании через так называемый "бэк-офис" выигрывали тендеры и поставляли продукцию по завышенной стоимости.
В результате "Укрзализныця" понесла убытки в размере более 140 млн грн.
Второй эпизод касается закупки силовых трансформаторов в 2022 году. По данным НАБУ, их цену искусственно завысили почти вдвое.
Компании, предлагавшие более выгодные условия, отстраняли от участия в закупках.
"В течение 2022–2024 годов эта махинация нанесла компании ущерб почти в 100 млн грн", — сообщили в НАБУ.
Таким образом, по двум эпизодам закупок общий размер убытков для "Укрзализныци" составил почти 240 млн грн.
Часть полученных средств потратили на недвижимость
Третий эпизод касается легализации средств, полученных от коррупционных схем.
По данным Бюро, в 2021–2023 годах организаторы "бэк-офиса" "Укрзализныци" отмывали деньги, полученные в результате незаконных махинаций.
В частности, они легализовали 12 млн грн, полученных от схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции для нужд компании.
Еще более 173 млн грн, полученных от преступных схем, организатор "бэк-офиса", по данным НАБУ, потратил на приобретение элитной недвижимости.
Речь идет о пентхаусе, квартирах, домах и коммерческой недвижимости. Ее оформили на подконтрольных лиц.
В марте 2025 года САП сообщила о завершении расследования трех эпизодов коррупции в "Укрзализныце". Среди фигурантов дела, в частности, называли бывшего советника Офиса президента и экс-руководителя департамента СБУ Артема Шила, а также действующего народного депутата Виктора Бондаря.
В октябре 2025 года САП сообщила, что в течение года на счета "Укрзализныци" и в государственный бюджет от частных компаний и физических лиц поступило 215 млн грн в качестве компенсации убытков, причиненных действиями организованной группы в компании.
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