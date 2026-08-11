Справа "бек-офісу" Укрзалізниці: НАБУ і САП скерували обвинувальний акт до суду
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо організаторів так званого "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НАБУ в Tелеграмі.
Колишнього радника Офісу президента України, який також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, підприємця, а також ще двох осіб викрили на заволодінні коштами УЗ під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.
Закупівлі кабелів і трансформаторів завдали УЗ понад 240 млн грн збитків
Перший епізод справи стосується закупівлі кабельно-провідникової продукції у 2021-2022 роках.
За версією НАБУ, народний депутат і підприємець за сприяння посадовців "Укрзалізниці" організували схему закупівель за завищеними цінами. Підконтрольні їм компанії через так званий "бек-офіс" перемагали у тендерах і постачали продукцію за завищеною вартістю.
У результаті "Укрзалізниця" зазнала понад 140 млн грн збитків.
Другий епізод стосується закупівлі силових трансформаторів у 2022 році. За даними НАБУ, їхню ціну штучно завищили майже вдвічі.
Компанії, які пропонували вигідніші умови, усували від участі у закупівлях.
"Протягом 2022-2024 рр. ця оборудка завдала товариству майже 100 млн грн збитків", – повідомили в НАБУ.
Таким чином, за двома епізодами закупівель загальний розмір збитків для "Укрзалізниці" становив майже 240 млн грн.
Частину отриманих коштів витратили на нерухомість
Третій епізод стосується легалізації коштів, отриманих від корупційних схем.
За даними Бюро, у 2021-2023 роках організатори "бек-офісу" "Укрзалізниці" відмивали гроші, отримані внаслідок незаконних оборудок.
Зокрема, вони легалізували 12 млн грн, отриманих від схеми під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб компанії.
Ще понад 173 млн грн, одержаних від злочинних схем, організатор "бек-офісу", за даними НАБУ, витратив на придбання елітної нерухомості.
Йдеться про пентхаус, квартири, будинки та комерційну нерухомість. Її оформили на підконтрольних осіб.
У березні 2025 року САП повідомила про завершення розслідування трьох епізодів корупції в "Укрзалізниці". Серед фігурантів справи, зокрема, називали колишнього радника Офісу президента та екскерівника департаменту СБУ Артема Шила, а також чинного народного депутата Віктора Бондаря.
У жовтні 2025 року САП повідомила, що протягом року на рахунки "Укрзалізниці" та до державного бюджету від приватних компаній і фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих діями організованої групи в компанії.
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