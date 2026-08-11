Справа "бек-офісу" Укрзалізниці: НАБУ і САП скерували обвинувальний акт до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо організаторів так званого "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НАБУ в Tелеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Колишнього радника Офісу президента України, який також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, підприємця, а також ще двох осіб викрили на заволодінні коштами УЗ під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.

Закупівлі кабелів і трансформаторів завдали УЗ понад 240 млн грн збитків

Перший епізод справи стосується закупівлі кабельно-провідникової продукції у 2021-2022 роках.

За версією НАБУ, народний депутат і підприємець за сприяння посадовців "Укрзалізниці" організували схему закупівель за завищеними цінами. Підконтрольні їм компанії через так званий "бек-офіс" перемагали у тендерах і постачали продукцію за завищеною вартістю.

У результаті "Укрзалізниця" зазнала понад 140 млн грн збитків.

Також читайте: Не війна і не податки: як справи Сенниченка та OceanPlaza відлякують інвесторів від державних активів

Другий епізод стосується закупівлі силових трансформаторів у 2022 році. За даними НАБУ, їхню ціну штучно завищили майже вдвічі.

Компанії, які пропонували вигідніші умови, усували від участі у закупівлях.

"Протягом 2022-2024 рр. ця оборудка завдала товариству майже 100 млн грн збитків", – повідомили в НАБУ.

Таким чином, за двома епізодами закупівель загальний розмір збитків для "Укрзалізниці" становив майже 240 млн грн.

Читайте також: 107 підозр та 1,18 млрд грн для держави: НАБУ і САП підбили підсумки боротьби з топкорупцією за пів року

Частину отриманих коштів витратили на нерухомість

Третій епізод стосується легалізації коштів, отриманих від корупційних схем.

За даними Бюро, у 2021-2023 роках організатори "бек-офісу" "Укрзалізниці" відмивали гроші, отримані внаслідок незаконних оборудок.

Зокрема, вони легалізували 12 млн грн, отриманих від схеми під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб компанії.

Ще понад 173 млн грн, одержаних від злочинних схем, організатор "бек-офісу", за даними НАБУ, витратив на придбання елітної нерухомості.

Йдеться про пентхаус, квартири, будинки та комерційну нерухомість. Її оформили на підконтрольних осіб.

Також читайте: Фігурант "справи адвокатів-хакерів" подав позов проти ZN.UA та журналістки Інни Ведернікової

У березні 2025 року САП повідомила про завершення розслідування трьох епізодів корупції в "Укрзалізниці". Серед фігурантів справи, зокрема, називали колишнього радника Офісу президента та екскерівника департаменту СБУ Артема Шила, а також чинного народного депутата Віктора Бондаря.

У жовтні 2025 року САП повідомила, що протягом року на рахунки "Укрзалізниці" та до державного бюджету від приватних компаній і фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих діями організованої групи в компанії.