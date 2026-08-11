Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, заключённого с 2022 года

Фото: Reuters

11 августа Россия освободила бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, который находился в тюрьме с 2022 года. Его помиловал российский диктатор Путин, чтобы американец смог пройти лечение в Соединенных Штатах после пыток.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным американских чиновников, 11 августа 32-летний Гилман вместе с матерью уже находился на борту самолета Госдепартамента США, направлявшегося в Вашингтон. Оттуда его отправят в реабилитационный центр в Сан-Антонио, штат Техас.

Отмечается, что Путин "помиловал больного американца по гуманитарным соображениям".

В Белом доме и Государственном департаменте ранее неоднократно призывали Москву освободить 32-летнего американца, чтобы он мог пройти лечение в США. Гилман был одним как минимум из десяти граждан США, о которых известно, что они находились в российских тюрьмах.

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Накануне родственники и адвокаты американца рассказывали Reuters, что с конца июня Гилман находится в критическом состоянии после избиений и пыток. Мол, он не может общаться, не реагирует на внешние раздражители, его кормят через зонд.

Однако американские чиновники заявили, что Гилман находится "в хорошей форме". По крайней мере, по их словам, он может ходить и разговаривать.

По прибытии в США Гилмана встретят представитель президента США Стив Уиткофф и заместитель советника по национальной безопасности Себастьян Горка, которые вместе с государственным секретарем Марко Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими чиновниками добивались освобождения Гилмана.

По словам американских чиновников, Россия и США договорились об освобождении Гилмана после переговоров, состоявшихся в эти выходные. Российских заключенных в обмен на него США не передавали. В Вашингтоне назвали освобождение Гилмана "жестом доброй воли".

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Кто такой Роберт Гилман

Роберт Гилман — бывший американский морской пехотинец, служивший в армии США с августа 2019 года по август 2020 года. Его задержали в январе 2022 года в российском Воронеже по обвинению в избиении полицейского в состоянии опьянения. Его приговорили к 4,5 годам колонии.

Впоследствии срок наказания увеличили до 10 лет — американца обвинили в нападении на сотрудников колонии. Его семья и правозащитники называют все обвинения сфабрикованными.

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