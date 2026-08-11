РФ звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана, ув’язненого з 2022 року

Фото: Reuters

11 серпня Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, якого утримували у в’язниці з 2022 року. Його помилував російський диктатор Путін для того, щоб американець міг отримати лікування у Сполучених Штатах після катувань.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними американських посадовців, 11 серпня 32-річний Гілман разом із матірʼю уже перебував на борту літака Держдепартаменту США, який прямував до Вашингтону. Звідти його відправлять до реабілітаційного центру в Сан-Антоніо, штат Техас.

Зазначається, що Путін "помилував хворого американця з гуманітарних міркувань".

У Білому домі та Державному департаменті раніше неодноразово закликали Москву відпустити 32-річного американця, щоб він міг пройти лікування у США. Гілман був одним щонайменше з десяти громадян США, про яких відомо, що вони перебували в російських в’язницях.

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Напередодні родичі та адвокати американця розповідали Reuters, що з кінця червня Гілман перебуває в критичному стані після побиттів і катувань. Мовляв, він не може спілкуватися, не реагує на зовнішні подразники, його годують через зонд.

Проте американські посадовці заявили, що Гілман перебуває "у гарній формі". Принаймні, за їхніми словами, він може ходити й розмовляти.

Після прибуття до США Гілмана зустрінуть посланець президента США Стів Віткофф та заступник радника з нацбезпеки Себастьян Горка, які разом із державним секретарем Марко Рубіо, зятем Трампа Джаредом Кушнером та іншими посадовцями домагалися звільнення Гілмана.

За словами американських посадовців, Росія та США домовилися про звільнення Гілмана після переговорів цими вихідними. Російських ув’язнених в обмін на нього США не передавали. У Вашингтоні назвали звільнення Гілмана "жестом доброї волі".

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Хто такий Роберт Гілман

Роберт Гілман — колишній американський морський піхотинець, який служив в армії США із серпня 2019 року по серпень 2020 року. Його затримали в січні 2022 року в російському Воронежі за звинуваченнями в побитті поліціянта у стані сп’яніння. Його засудили до 4,5 року колонії.

Згодом термін покарання збільшили до 10 років — американця звинуватили в нападі на працівників колонії. Його родина і правозахисники називають усі обвинувачення сфабрикованими.

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