SpaceX затрудняет работу польских Starlink в Украине: с 17 августа вступят в силу новые ограничения на роуминг

Компания SpaceX меняет политику использования спутникового интернета Starlink для аккаунтов, зарегистрированных в Польше. Нововведения в первую очередь коснутся волонтерских и частных терминалов, которые активно используются украинскими военными и гражданскими лицами на фронте и в тылу.

Об этом сообщает польское финансовое издание Money.pl, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что Польшу исключат из списка стран "европейской зоны" сервиса, поэтому устройства, вывезенные из страны, смогут бесперебойно работать за границей не более 30 дней. После этого владельцам придется подтверждать личность и проходить дополнительную проверку.

Для новых клиентов эти правила действуют с июля, а для тех, кто уже пользуется Starlink, они вступят в силу 17 августа.

Почему Польшу исключили из "европейской зоны" Starlink

Согласно правилам SpaceX, перемещение между странами "европейской зоны" (куда входят Чехия, Словакия, Литва, Румыния и большинство стран ЕС) не считается использованием сервиса за рубежом. Однако Польшу из этого списка исключили.

Официально компания Илона Маска не прокомментировала причины изменения правил. В Польше это решение связывают с двумя основными факторами:

Публичные споры: обострение конфликта в соцсетях между Илоном Маском и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по поводу финансирования и роли в обеспечении Украины связью; Борьба с перепродажей: попытки SpaceX пресечь серую перепродажу терминалов, приобретенных по льготным ценам на польском рынке, и их использование за пределами страны назначения.

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По имеющимся данным, Польша за свой счет приобрела для Украины более 20 тысяч терминалов Starlink и ежемесячно оплачивает их использование для ВСУ, критической инфраструктуры и гражданских объектов.

Кому грозят ограничения, а кого они не коснутся

Изменение правил будет носить выборочный характер и зависит от формы оформления спутниковых комплектов:

Государственные и корпоративные контракты: новые ограничения не будут распространяться на терминалы, которые польское правительство централизованно приобрело и передало Украине.

Частные и волонтерские терминалы подпадают под действие ограничений: изменения непосредственно затронут устройства, приобретенные физическими лицами и волонтерскими организациями на территории Польши, которые работают в Украине в режиме роуминга. После 30 дней непрерывной работы система потребует от владельца дополнительного подтверждения личности (верификации) или предложит переход на более дорогой международный тарифный план.

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