SpaceX ускладнює роботу польських Starlink в Україні: з 17 серпня будуть нові обмеження роумінгу
Компанія SpaceX змінює політику використання супутникового інтернету Starlink для акаунтів, зареєстрованих у Польщі. Нововведення насамперед зачеплять волонтерські та приватні термінали, які активно застосовуються українськими військовими та цивільними на фронті й у тилу.
Про це повідомляє польське фінансове видання Money.pl, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Польщу виключать із переліку країн "європейської зони" сервісу, тому пристрої, вивезені з країни, зможуть безперервно працювати за кордоном не більш як 30 днів. Після цього власникам доведеться підтверджувати особу та проходити додаткову перевірку.
Для нових клієнтів ці правила діють із липня, а для тих, хто вже користується Starlink, вони набудуть чинності 17 серпня.
Чому Польщу виключили з "європейської зони" Starlink
За нормами SpaceX, пересування між країнами "європейської зони" (куди входять Чехія, Словаччина, Литва, Румунія та більшість країн ЄС) не вважається використанням сервісу за кордоном. Проте Польщу з цього списку викреслили.
Офіційно компанія Ілона Маска не прокоментувала причин зміни правил. У Польщі це рішення пов'язують із двома основними факторами:
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Публічні суперечки: загострення конфлікту у соцмережах між Ілоном Маском та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським щодо фінансування та ролі у забезпеченні України зв'язком;
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Боротьба з перепродажем: намагання SpaceX припинити сірий перепродаж терміналів, придбаних за пільговими цінами на польському ринку, та їх використання поза межами країни призначення.
За наявними даними, Польща власним коштом придбала для України понад 20 тисяч терміналів Starlink і щомісяця оплачує їх використання для ЗСУ, критичної інфраструктури та цивільних об'єктів.
Кому загрожують обмеження, а кого вони не торкнуться
Зміна правил матиме вибірковий характер і залежить від форми оформлення супутникових комплектів:
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Державні та корпоративні контракти: Нові обмеження не поширюватимуться на термінали, які польський уряд централізовано придбав та передав Україні.
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Приватні та волонтерські термінали під дією обмежень: Зміни безпосередньо зачеплять пристрої, придбані фізичними особами та волонтерськими організаціями на території Польщі, які працюють в Україні в режимі роумінгу. Після 30 днів безперервної роботи система вимагатиме від власника додаткового підтвердження особи (верифікації) або запропонує перехід на дорожчий міжнародний тарифний план.
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