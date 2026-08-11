SpaceX ускладнює роботу польських Starlink в Україні: з 17 серпня будуть нові обмеження роумінгу

Компанія SpaceX змінює політику використання супутникового інтернету Starlink для акаунтів, зареєстрованих у Польщі. Нововведення насамперед зачеплять волонтерські та приватні термінали, які активно застосовуються українськими військовими та цивільними на фронті й у тилу.

Про це повідомляє польське фінансове видання Money.pl, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що Польщу виключать із переліку країн "європейської зони" сервісу, тому пристрої, вивезені з країни, зможуть безперервно працювати за кордоном не більш як 30 днів. Після цього власникам доведеться підтверджувати особу та проходити додаткову перевірку.

Для нових клієнтів ці правила діють із липня, а для тих, хто вже користується Starlink, вони набудуть чинності 17 серпня.

Чому Польщу виключили з "європейської зони" Starlink

За нормами SpaceX, пересування між країнами "європейської зони" (куди входять Чехія, Словаччина, Литва, Румунія та більшість країн ЄС) не вважається використанням сервісу за кордоном. Проте Польщу з цього списку викреслили.

Офіційно компанія Ілона Маска не прокоментувала причин зміни правил. У Польщі це рішення пов'язують із двома основними факторами:

Публічні суперечки: загострення конфлікту у соцмережах між Ілоном Маском та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським щодо фінансування та ролі у забезпеченні України зв'язком; Боротьба з перепродажем: намагання SpaceX припинити сірий перепродаж терміналів, придбаних за пільговими цінами на польському ринку, та їх використання поза межами країни призначення.

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За наявними даними, Польща власним коштом придбала для України понад 20 тисяч терміналів Starlink і щомісяця оплачує їх використання для ЗСУ, критичної інфраструктури та цивільних об'єктів.

Кому загрожують обмеження, а кого вони не торкнуться

Зміна правил матиме вибірковий характер і залежить від форми оформлення супутникових комплектів:

Державні та корпоративні контракти: Нові обмеження не поширюватимуться на термінали, які польський уряд централізовано придбав та передав Україні.

Приватні та волонтерські термінали під дією обмежень: Зміни безпосередньо зачеплять пристрої, придбані фізичними особами та волонтерськими організаціями на території Польщі, які працюють в Україні в режимі роумінгу. Після 30 днів безперервної роботи система вимагатиме від власника додаткового підтвердження особи (верифікації) або запропонує перехід на дорожчий міжнародний тарифний план.

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