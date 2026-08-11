Украина соответствует минимальным требованиям по прозрачности государственных финансов, — Госдеп США

Государственный департамент США опубликовал отчет о фискальной прозрачности за 2026 год, в котором отмечается, что Украина соответствует минимальным требованиям в области прозрачности государственных финансов.

Об этом сообщается на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

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Соответствие стандартам

В отчете отмечается, что, несмотря на военное положение, Украина сохранила прогресс в обеспечении прозрачности, сопоставимый с предыдущими периодами оценки.

"Украина обеспечила широкий и легкий доступ общественности к государственному бюджету и информации о долговых обязательствах, в частности в онлайн-режиме, а также полностью возобновила среднесрочное бюджетное планирование. Бюджетные документы давали существенно полную картину запланированных расходов и доходов правительства", — говорится в документе.

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Оценка Счетной палаты

Кроме того, отмечается, что высший орган государственного финансового контроля Украины, Счетная палата, соответствует международным стандартам, проверяет государственные счета и публикует свои отчеты в разумные сроки.

Замечания Госдепа

В то же время Госдеп отмечает, что украинское правительство сохранило внебюджетные счета, связанные с военными расходами, которые не проходят независимый аудит. В Госдепе рекомендуют либо ликвидировать такие счета, либо обеспечить их надлежащий аудит и надзор.

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