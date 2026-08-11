Україна відповідає мінімальним вимогам щодо прозорості державних фінансів, - Держдеп США

Державний департамент США опублікував звіт про фіскальну прозорість за 2026 рік, в якому йдеться, що Україна відповідає мінімальним вимогам щодо прозорості державних фінансів.

Про це повідомляється на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідність стандартам

У звіті зазначається, що попри воєнний стан Україна зберегла прогрес у забезпеченні прозорості, співмірний із попередніми періодами оцінювання.

"Україна забезпечила широкий і легкий доступ громадськості до державного бюджету та інформації про боргові зобов’язання, зокрема онлайн, а також повністю відновила середньострокове бюджетне планування. Бюджетні документи надавали суттєво повну картину запланованих видатків та доходів уряду", - йдеться у документі.

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Оцінка Рахункової палати

Крім того, сказано, що вищий орган державного фінансового контролю України, Рахункова палата, відповідає міжнародним стандартам, перевіряє державні рахунки та оприлюднює свої звіти у розумні строки.

Зауваження Держдепу

Водночас Держдеп зазначає, що український уряд зберіг позабюджетні рахунки, пов’язані з воєнними видатками, які не проходять незалежний аудит. У Держдепі рекомендують або ліквідувати такі рахунки, або забезпечити їх належний аудит і нагляд.

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