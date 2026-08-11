Грузия назвала условие для возобновления дипломатических отношений с Россией
Грузия не будет восстанавливать дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Москва не пересмотрит решение о признании Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
По его словам, признание Россией независимости двух грузинских регионов остается главным препятствием для восстановления дипломатических отношений между странами.
Тбилиси назвал главное условие для отношений с Москвой
"Пока так называемое признание остается фактом, имевшим место со стороны Российской Федерации, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены", — сказал премьер-министр Грузии.
По словам Кобахидзе, мирное урегулирование конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии является одним из ключевых направлений внешней политики Грузии.
Тбилиси рассчитывает, что вопрос можно будет решить после политических перемен в России.
"Наша цель в отношении Российской Федерации — урегулировать конфликт мирным путем. Это наша заявленная политическая позиция, и мы надеемся, что после политических перемен все это станет достижимым", — заявил Кобахидзе.
Война между Грузией и Россией
Военный конфликт между Грузией и Россией из-за Южной Осетии и Абхазии начался в августе 2008 года. Боевые действия длились пять дней.
После войны Тбилиси утратил контроль над обоими регионами.
Позже, в августе 2008 года, Москва признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Международное сообщество по-прежнему рассматривает оба региона как территории Грузии.
В годовщину начала российско-грузинской войны Великобритания, Франция, Германия и Италия совместно призвали Москву не предпринимать шагов по дальнейшей аннексии Абхазии и Южной Осетии.
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