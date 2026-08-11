Грузія назвала умову для відновлення дипломатичних відносин із Росією
Грузія не відновлюватиме дипломатичні відносини з Росією, доки Москва не перегляне рішення про визнання Абхазії та Південної Осетії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.
За його словами, визнання Росією незалежності двох грузинських регіонів залишається головною перешкодою для відновлення дипломатичних відносин між країнами.
Тбілісі назвав головну умову для відносин із Москвою
"Поки так зване визнання залишається фактом, що відбувся з боку Російської Федерації, дипломатичні відносини, звичайно, не можуть бути відновлені", — сказав прем’єр-міністр Грузії.
За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямів зовнішньої політики Грузії.
Тбілісі розраховує, що питання можна буде вирішити після політичних змін у Росії.
"Наша мета щодо Російської Федерації – вирішити конфлікт мирним шляхом. Це наша заявлена політична позиція, і ми сподіваємося, що після політичних змін все це стане досяжним", — заявив Кобахідзе.
Війна між Грузією та Росією
Військовий конфлікт між Грузією та Росією через Південну Осетію та Абхазію розпочався у серпні 2008 року. Бойові дії тривали п’ять днів.
Після війни Тбілісі втратив контроль над обома регіонами.
Пізніше, у серпні 2008 року, Москва визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними державами. У відповідь Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією.
Обидва регіони міжнародне співтовариство продовжує розглядати як території Грузії.
У річницю початку російсько-грузинської війни Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія спільно закликали Москву не робити кроків щодо подальшої анексії Абхазії та Південної Осетії.
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