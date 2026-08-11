Грузія назвала умову для відновлення дипломатичних відносин із Росією

Грузія не відновлюватиме дипломатичні відносини з Росією, доки Москва не перегляне рішення про визнання Абхазії та Південної Осетії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

За його словами, визнання Росією незалежності двох грузинських регіонів залишається головною перешкодою для відновлення дипломатичних відносин між країнами.

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Тбілісі назвав головну умову для відносин із Москвою

"Поки так зване визнання залишається фактом, що відбувся з боку Російської Федерації, дипломатичні відносини, звичайно, не можуть бути відновлені", — сказав прем’єр-міністр Грузії.

За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямів зовнішньої політики Грузії.

Тбілісі розраховує, що питання можна буде вирішити після політичних змін у Росії.

"Наша мета щодо Російської Федерації – вирішити конфлікт мирним шляхом. Це наша заявлена політична позиція, і ми сподіваємося, що після політичних змін все це стане досяжним", — заявив Кобахідзе.

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Війна між Грузією та Росією

Військовий конфлікт між Грузією та Росією через Південну Осетію та Абхазію розпочався у серпні 2008 року. Бойові дії тривали п’ять днів.

Після війни Тбілісі втратив контроль над обома регіонами.

Пізніше, у серпні 2008 року, Москва визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними державами. У відповідь Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Обидва регіони міжнародне співтовариство продовжує розглядати як території Грузії.

У річницю початку російсько-грузинської війни Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія спільно закликали Москву не робити кроків щодо подальшої анексії Абхазії та Південної Осетії.

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