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Новости Назначение послов Украины
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Зеленский назначил посла Украины в Сомали

В администрации Зеленского определили нового посла Украины в Сомали

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Кении Юрия Токаря послом в Сомали по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №717/2026 от 11 августа, опубликованном на сайте главы государства.

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Токар будет представлять Украину еще в одном африканском государстве

Согласно указу, Юрий Любомирович Токарь назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Сомали по совместительству.

До этого Токар занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы ОП Верещук опровергла информацию о возможном назначении послом Украины в Польше

Как мы писали ранее, Зеленский освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину.

Читайте также: Помимо Стефанишиной, Зеленский уволил еще шестерых украинских послов

Автор: 

Зеленский Владимир (25494) Кения (53) посол (1893) Сомали (144)
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Топ комментарии
+6
Це потужно! Балістику просерив , ппо просерив, кндр гатить балістикою, а цей займається суто важливішими справами, газуй у відставку
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11.08.2026 23:27 Ответить
+6
Гарне рішення! Може цей посол домовиться за передачу Україні Сомалійської Балістики?!
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11.08.2026 23:34 Ответить
+3
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11.08.2026 23:32 Ответить

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