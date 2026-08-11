Зеленский назначил посла Украины в Сомали

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Кении Юрия Токаря послом в Сомали по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №717/2026 от 11 августа, опубликованном на сайте главы государства.

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Токар будет представлять Украину еще в одном африканском государстве

Согласно указу, Юрий Любомирович Токарь назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Сомали по совместительству.

До этого Токар занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения.

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Как мы писали ранее, Зеленский освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину.

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