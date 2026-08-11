Зеленський призначив посла України в Сомалі
Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Кенії Юрія Токаря послом у Сомалі за сумісництвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №717/2026 від 11 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.
Токар представлятиме Україну ще в одній африканській державі
Відповідно до указу, Юрія Любомировича Токаря призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом.
До цього Токар обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія.
Як ми писали рінше, Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину.
Топ коментарі
+6 Vasya Petrov #615797
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+6 Александр Мовчан #575353
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+3 громов віталій
показати весь коментар11.08.2026 23:32 Відповісти Посилання
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