Зеленський призначив посла України в Сомалі

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Кенії Юрія Токаря послом у Сомалі за сумісництвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №717/2026 від 11 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Токар представлятиме Україну ще в одній африканській державі

Відповідно до указу, Юрія Любомировича Токаря призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом.

До цього Токар обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія.

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Як ми писали рінше, Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину.

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