УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6618 відвідувачів онлайн
Новини Призначення послів Укрїни
965 17

Зеленський призначив посла України в Сомалі

У Зеленського визначили нового посла України в Сомалі

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Кенії Юрія Токаря послом у Сомалі за сумісництвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №717/2026 від 11 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Токар представлятиме Україну ще в одній африканській державі

Відповідно до указу, Юрія Любомировича Токаря призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом.

До цього Токар обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступниця керівника ОП Верещук спростувала інформацію про можливе призначення послом України в Польщі

Як ми писали рінше, Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину.

Читайте також: Окрім Стефанішиної, Зеленський звільнив ще шістьох українських послів

Автор: 

Зеленський Володимир (26644) Кенія (30) посол (1167) Сомалі (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Це потужно! Балістику просерив , ппо просерив, кндр гатить балістикою, а цей займається суто важливішими справами, газуй у відставку
показати весь коментар
11.08.2026 23:27 Відповісти
+6
Гарне рішення! Може цей посол домовиться за передачу Україні Сомалійської Балістики?!
показати весь коментар
11.08.2026 23:34 Відповісти
+3
показати весь коментар
11.08.2026 23:32 Відповісти

Завантаження...

 
 